To niejedyne firmy, które wskazały ostatnio, że sama produkcja samochodów elektrycznych nie zamyka kwestii transformacji sektora motoryzacyjnego. BMW do 2030 r. zmniejszy emisje CO2 w całym cyklu funkcjonowania swoich pojazdów o 40 proc. w stosunku do stanu z 2019 r. By to zrobić, planuje położyć jeszcze większy nacisk na odzyskiwanie surowców – udział recyklingu ma się zwiększyć z 30 do 50 proc. Volkswagen, Ford czy Stellantis również wskazywały, że mają aspiracje, by nie tylko odbierać akumulatory, ale je produkować czy brać udział w odzyskiwaniu niezbędnych do ich wytwarzania materiałów. – Przyglądamy się całemu łańcuchowi od kopalni do recyklingu. Musimy aktywnie zaangażować się w biznes surowcowy – zapewniał na łamach niemieckiego „Handelsblatt” Thomas Schmall, członek zarządu VW zajmujący się kwestią komponentów.