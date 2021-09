Jak wskazuje Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw (KZGPOiW), sytuacja powtarza się z powodu bardzo dużej podaży jabłek deserowych, które w praktyce powinny być znacznie droższe. Nie są, bo jest ich za dużo. – Polskim sadownikom szkodzi struktura polskiego rynku. Każdy chce produkować najlepszej jakości jabłka deserowe, co sprawia, że koszty produkcji są bardzo wysokie, a jej skala jest bardzo duża. Według danych GUS w ostatnich latach osiągnęliśmy poziom 3–4 mln ton. Tymczasem biorąc pod uwagę popyt, nasz rynek wewnętrzny potrzebuje ok. 480 tys. ton jabłek, a eksport w ubiegłym roku wyniósł ok. 720 tys. ton. W ten sposób zagospodarowano jedynie ok. 1,2 mln ton. To oznacza, że produkowanie prawie wyłącznie jabłek deserowych nie ma większego sensu, bo oczekiwania cenowe są duże, a późniejsze ceny rozczarowujące – ocenia.