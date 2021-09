– Przez ostatnie półtora roku dane gospodarcze wahały się bardzo mocno. Tak jak w czasie lockdownu mieliśmy do czynienia z nadzwyczaj niskimi odczytami, tak teraz powoli zmierzamy do urealnienia wskaźników po dużym odbiciu. Punkt odniesienia firm się zmienia i sprawia, że oceny mogą być gorsze niż zaraz po odmrożeniu gospodarki – mówi Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities.

Spadek PMI w przemyśle dotyczy nie tylko Polski. W sierpniu PMI dla całej strefy euro obniżył się z 62 do 61,4 pkt. Był najniżej od sześciu miesięcy. W Niemczech, które są naszym głównym partnerem handlowym, odnotowano spadek z 65,9 do 62,7 pkt. Polski przemysł wypadł w minionym miesiącu minimalnie lepiej niż węgierski. W Czechach PMI wyniósł 61 pkt.

Wskazuje też, że przemysł to tylko część gospodarki. – Patrząc na ogólną dynamikę wzrostu PKB, można powiedzieć, że odrobiliśmy straty związane z pojawieniem się koronawirusa. To korzystnie nas wyróżnia na tle wielu innych państw Europy, które mogą wrócić do pułapu sprzed pandemii przy korzystnych okolicznościach dopiero w 2022 r. Trzeba jednak pamiętać, że sektor sektorowi nierówny – o ile polski przemysł faktycznie szybko nadrabia czas stracony przez lockdown, to np. wartość dodana w gastronomii i zakwaterowaniu, choć rośnie względem ubiegłego roku, to wciąż jest poniżej poziomu sprzed pandemii. Tam odrabianie strat zajmie lata – tłumaczy główny ekonomista KIG.