Według autorów projektu „tylko silna grupa kapitałowa będzie mogła efektywniej przeciwstawić się wymaganiom rynkowym”. BCC ocenia, że połączenie podmiotów będzie skutkować negatywnymi zjawiskami rynkowymi – zwłaszcza w obszarze konkurencji. Dojdzie do nieuzasadnionej centralizacji w obszarze portów. Organizacja przypomina, że PPL i spółka celowa, którą jest CPK, mają całkiem odmienne zadania. Według Łukasza Bernatowicza, wiceprezesa BCC, szykowany mariaż może naruszać nie tylko krajowe, lecz także unijne regulacje dotyczące ochrony konkurencji. Jeden z naszym rozmówców przypomina, że PPL nie tylko w pełni zarządza Okęciem czy mniejszymi portami – w Zielonej Górze i Radomiu, ale ma też udziały w większości pozostałych portów regionalnych. W efekcie pojawi się groźba, że połączona z PPL spółka CPK może próbować ograniczać rozwój tych lotnisk, by zapewnić lepszą pozycję startową szykowanemu portowi w Baranowie. Takie ryzyko istnieje zwłaszcza w przypadku lotniska w Modlinie, dla którego CPK w pewnym stopniu będzie konkurencją. PPL ma teraz ok. 30 proc. udziałów w tym podwarszawskim porcie.