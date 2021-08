Już teraz wiadomo, że dzięki szczepionce będzie to dla niego bardzo dobry rok. Pod koniec lipca koncern podniósł prognozy wpływów ze sprzedaży preparatu względem wcześniejszych niemal o jedną trzecią – z 26 do 33,5 mld dol. (w przeliczeniu z ok. 100 do 130 mld zł), co przełoży się na wzrost jego całkowitych przychodów z 72,5 do 78–80 mld dol. (z ok. 280 do 300–310 mld zł). Jednocześnie Pfizer zdecydował się niedawno podnieść cenę produktu o ponad jedną czwartą (z 15,5 na 19,5 euro, czyli z ok. 70 na 90 zł), o czym również jako pierwszy doniósł „Financial Times”.