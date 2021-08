Powell wypowiadał się w piątek na dorocznym sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Na rynkach finansowych pilnie śledzono, czy i co powie na temat ograniczania ilościowego luzowania polityki pieniężnej, jakie Fed prowadzi od momentu wybuchu pandemii. Chodzi o zakupy papierów dłużnych, głównie obligacji rządu USA. Co miesiąc Fed przeznacza na to 120 mld dol. W efekcie aktywa amerykańskiego banku centralnego przekraczają już 8,3 bln dol.