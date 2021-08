W styczniu w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r. spadek eksportu polskiej żywności do Wielkiej Brytanii sięgnął 30 proc., a w kolejnych miesiącach utrzymywał się na poziomie 5–10 proc. W czerwcu ten trend się odwrócił, a eksport wzrósł rok do roku o 5,2 proc. Te zawirowania to efekt brexitu. W II poł. 2020 r. niepewność co do postbrexitowych relacji handlowych między Unią Europejską a Wielką Brytanią wywołała wzrost zamówień z rynku brytyjskiego. Biznes chciał zrobić zapasy przed końcem upływającego 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego, podczas którego Londyn utrzymywał z państwami Unii Europejskiej relacje handlowe na starych zasadach.