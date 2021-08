Na miejscu pierwszym są, oczywiście, ceny energii. A więc ile wynosi aktualna wartość podstawowych paliw (ropa czy gaz) na rynkach międzynarodowych i ile kosztuje energia trafiająca do końcowego użytkownika. Jeśli te ceny idą w górę, np. z powodu zmian w podaży albo, co ważne ostatnio, rosnących kosztów produkcji, inflacja będzie wyższa.

Sama polityka monetarna to – według cytowanych tu autorów – dopiero kolejny czynnik wpływający na poziom cen. Przeczy to doktrynie głoszonej od lat 60. przez monetarystów, którzy za Miltonem Friedmanem powtarzają, że „inflacja to zjawisko czysto pieniężne” i „jedynymi przeszkodami w obniżeniu inflacji jest wola polityczna decydentów”. A właściwie jej brak.

Na inflację wpływa też bez wątpienia historia. Oznacza to, że kraje, które doświadczyły w niedalekiej przeszłości inflacyjnych epizodów, mają większą skłonność do ich powtórzenia. To akurat nie dziwi. Ekonomia to dziedzina, w której mamy bardzo często do czynienia z zachowaniami stadnymi oraz z samospełniającymi się przepowiedniami.