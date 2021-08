W lipcu produkcja stali zwiększyła się do poziomu 161,7 mln ton, a więc o 3,3 proc. r/r. Dużym zaskoczeniem jest to, że wzrost odnotowano pomimo znacznego spadku u największego światowego producenta. Chiny dostarczyły o ok. 8,4 proc. mniej surowca niż rok wcześniej.