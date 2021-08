„Największą poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano m.in. w informacji i komunikacji (z 7,5 do 15,9 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 6,2 do 10,4 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (z 0,6 do 4,1 proc.), górnictwie i wydobywaniu (z minus 2,9 do plus 0,5 proc.), przetwórstwie przemysłowym (z 3,2 do 6,3 proc.)” – podał GUS . Statystycy mówią też o wyraźnej poprawie rentowności w zakwaterowaniu i gastronomii, ale nadal jest ona na 2,4-procentowym minusie.