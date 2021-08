Wstępne dane o PKB za II kw. są już znane dla większości unijnych gospodarek. Odbicie jest potężne, ale to w dużej mierze efekt tego, że wybuch pandemii doprowadził do głębokiej recesji w ubiegłym roku. Dopiero teraz proces odrabiania strat wywołanych lockdownami zaczyna przybierać na sile. Są już też kraje, które mają go za sobą, a wartość ich PKB wróciła do przedpandemicznych poziomów.