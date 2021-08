Z uwagi na „pozytywny wydźwięk przygotowanego projektu” ZPP apeluje do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o „sprawne procedowanie tej inicjatywy oraz o jak najszybsze skierowanie jej do Sejmu celem dalszych prac legislacyjnych”.

Jednocześnie ZPP zwraca uwagę na to, że zaprojektowane przepisy , które regulują dopuszczalność zabudowy w zależności od wielkości działki, są niejednoznaczne i mogą powodować wątpliwości interpretacyjne.

– Jeden dom na każde 1000 mkw. powierzchni działki to mało precyzyjne określenie. Projekt ustawy należy zatem doprecyzować w tej kwestii – mówi.

Uzasadnienie wskazuje, że wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde 1000 mkw. powierzchni działki to mechanizm gwarantujący, że projektowane przepisy będą służyć wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Jego zdaniem znowu będziemy zatem mieli do czynienia z wykorzystaniem przepisów wbrew intencjom projektodawcy – tak jak to było z inwestycjami budowanymi na podstawie tzw. specustawy covidowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Jak przewiduje Jarzyński, będzie się to odbywać poprzez dzielenie działek na mniejsze, np. po 500 mkw. – Rozważyłbym więc wymóg określenia maksymalnej i minimalnej powierzchni takiej działki, tak aby zapewnić, że na 1000 mkw. powstanie jeden taki budynek, a nie np. cztery. Wskazane jest także zsynchronizowanie projektowanych przepisów z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), która reguluje podziały nieruchomości oraz z ustawą – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052) – wskazuje mec. Jarzyński.