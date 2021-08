To reakcja na decyzję sądu w Waszyngtonie z czerwca, który odrzucił początkową skargę FTC z grudnia 2020 r. z powodu niewystarczających dowodów, dając jednak FTC szansę na jej uzupełnienie.

W uzupełnionym pozwie, dotyczącym m.in. przejęcia przez Facebooka rynkowych konkurentów Instagrama i WhatsApp, FTC oskarżyła firmę Marka Zuckerberga o "nielegalne pozyskanie innowacyjnych konkurentów", by zapewnić sobie dominację na rynku, gdy jego własne wysiłki na polu aplikacji mobilnych okazały się porażką.

"Po poniesionej porażce w konkurencji z nowymi innowatorami Facebook nielegalnie kupił lub +pogrzebał+ ich, kiedy ich popularność stała się egzystencjalnym zagrożeniem" - podkreśliła w oświadczeniu dyrektor biura ds. konkurencji FTC. "To postępowanie jest równie antykonkurencyjne jak to, gdyby Facebook przekupił wzrastających konkurentów, by z nim nie rywalizowali" - dodała.

Według agencji rezultatem tych działań było stłamszenie innowacji i pogorszenie się jakości produktów, w tym obniżenie poziomu ochrony danych i prywatności oraz pojawienie się "bardziej natrętnych reklam".

Do nowej skargi dołączono statystyki mające wskazywać na monopolistyczną pozycję Facebooka na rynku osobistych mediów społecznościowych, a także dowody na to, że jest w stanie kontrolować ceny i wyłączać z rynku konkurencję.

W odpowiedzi na komunikat FTC Facebook ogłosił, że pozew jest pozbawiony podstaw i nie udowadnia, że portal posiada pozycję monopolisty.