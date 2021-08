W ciągu ostatnich lat koszty emisji CO2 z 7,5 euro za tonę w 2017 r. wzrosły do 56 euro za tonę w sierpniu tego roku. W przypadku przedsiębiorstwa emitującego 30 tys. ton CO2 oznacza to gigantyczne wzrosty kosztów. – Ceny za ciepło, ale i za energię elektryczną pójdą do góry. W naszym przedsiębiorstwie taryfy powinny wzrosnąć o 14 proc. tylko ze względu na rosnące koszty emisji CO2, a od kilku lat nie podnosimy kosztów zakładowych – mówi nam ciepłownik ze spółki w jednym z powiatów województwa świętokrzyskiego.