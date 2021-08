Firmy obserwują poprawę popytu, mają bardzo dobrą sytuację płynnościową, rośnie ich zdolność do terminowej obsługi zadłużenia, choć skłonność do kredytowania się pozostaje niska. Do tego świetnie wyglądają wyniki finansowe. Taki obraz wyłania się z badania „Szybki monitoring”, które co kwartał przeprowadza Narodowy Banki Polsk (NBP). To pozytywne sygnały, jakie płyną z sektora przedsiębiorstw niefinansowych.