Ale o tym, że pandemia może sypać piach w tryby gospodarki nawet bez obłożonych szpitali, przekonali się ostatnio Brytyjczycy. W ubiegłym tygodniu rząd zniósł resztę restrykcji w Anglii, czemu towarzyszył znaczący wzrost liczby zakażeń koronawirusem. W efekcie w ciągu kilku dni ok. 1,7 mln osób otrzymało powiadomienia, że powinny udać się na 10-dniową izolację (jako kontakty osób zakażonych). Logistyka i sprzedaż detaliczna podniosły larum, że lada moment może im zabraknąć rąk do pracy, wzrosło zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych.

Nietypowe konsekwencje pandemia ma dla handlu międzynarodowego. Za globalnym wzrostem popytu nie nadąża transport. Najlepiej widać to w USA, gdzie kalifornijskie porty nie są w stanie obsłużyć kontenerowców płynących z Chin. Źródłem problemu jest kolej, która nie ma możliwości odebrać takiej liczby kontenerów i przewieźć ich w głąb Stanów do dalszej dystrybucji (zapchane jest m.in. Chicago, niezwykle ważny hub przeładunkowy). Na to nakładają się braki kadrowe – pandemia w USA spowolniła znacząco proces szkolenia takich fachowców jak maszyniści, których nie da rady uczyć wyłącznie zdalnie.

Powodzie niszczą też plany poszczególnych przedsiębiorstw. Niemiecka spółka hutnicza Thyssenkrupp ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że z powodu zerwanych połączeń infrastrukturalnych doszło do zakłóceń w odbiorze surowców, co wpłynęło na wysyłki dla klientów . ZF, jeden z największych producentów części samochodowych na świecie, stwierdził, że odbudowanie produkcji w zalanej fabryce w Bad Neuenahr-Ahrweiler potrwa miesiące. Do tego czasu pracownicy będą musieli wrócić do ręcznego montowania części.

Z kolei we znaki światowej gospodarce dają się susze i upały, które choć nie niszczą zakładów produkcyjnych tak jak nadmiar wody, to sprawiają inne kłopoty. W Kalifornii – najważniejszym pod względem produkcji rolnej stanie USA – strażacy walczą z pożarami, które w północnej części stanu pochłonęły już ok. 77 tys. ha. Z kolei w Brazylii operator sieci energetycznej poinformował, że za sprawą osłabienia mocy elektrowni wodnych do listopada można liczyć się z niedoborami energii. Największy od 90 lat deficyt wody wpłynął również na tamtejsze uprawy kawy – widać to w cenach, które są najwyższe od sześciu lat.