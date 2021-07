– Kwestie konsumenckie są motorem regulacyjnym. To ogromne wyzwanie, które jest poza kontrolą nadzoru, związane z orzeczeniami sądowymi, wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE . Nie wiemy do końca, w którym kierunku to pójdzie. Saga kredytów frankowych to jeden element, ale pojawiają się dyskusje również o innych. Jak postępować w sytuacji, gdy nie wiemy do końca, co stanie się klauzulą abuzywną? Nie możemy pójść jako instytucje nadzorowane po certyfikat do nadzoru – mówił Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.