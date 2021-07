Skąd to wiemy? Zespół Lleras-Muney przeanalizował losy prawie 10 tys. Amerykanów, których obserwowali od czasów szkolnych (12–18 lat) do osiągnięcia przez nich 24–32 lat. Ankietowani nastolatkowie zostali poproszeni o wskazanie ludzi, których uważają za przyjaciół. O wielkości kapitału więzi społecznych decydowało to, jak wiele osób wskazało daną osobę jako przyjaciela (nie chodziło o deklaracje, ilu respondent ma przyjaciół). Każdy kolejny znajomy w młodości to zarobki o 2,5 proc. wyższe.