O jakiej skali przedsięwzięcia mówimy? Według danych UEFA w czasie Euro 2016 we Francji sprzedano ok. 2,5 mln biletów na stadiony . Teraz będzie to znacznie mniej. Bilety i tzw. hospitality (ekskluzywne pakiety oferujące oglądanie meczy w lożach z jedzeniem i drinkami) przyniosły pięć lat temu ponad 400 mln euro. Prawie 500 mln euro zapewnili sponsorzy, a ponad 1 mld euro wpłynęło do UEFA z tytułu sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych. Przychód z mistrzostw wyniósł prawie 2 mld euro, przy czym netto UEF-ie zostało po Euro 2016 prawie 900 mln euro. Duża część tej kwoty trafiła do poszczególnych federacji piłkarskich i została przeznaczona na organizację innych imprez piłkarskich. Z ogólnych przychodów (UEFA czerpie także korzyści z organizowania klubowych rozgrywek Ligi Mistrzów czy Ligi Europy) ok. 50 proc. w tamtym roku trafiło do krajowych federacji piłkarskich i poszczególnych klubów. Ówcześni zwycięzcy Ligi Mistrzów dostali z tego tytułu aż 80 mln euro.