– Co do jednego nie ma wątpliwości, prezentowane na stronie Ministerstwa Rozwoju statystyki pokazują, że jakość rozliczeń między przedsiębiorstwami pozostawia wiele do życzenia. A to w sumie powinno skłaniać do większej skrupulatności w sprawdzaniu kontrahentów – mówi Grzegorz Pietraszkiewicz, radca prawny BIG InfoMonitor. Dodaje, że podobne wnioski wynikają z cyklicznych badań, jakie prowadzi biuro informacji gospodarczej. Zwykle połowa, a w najlepszym przypadku jedna trzecia firm przyznaje, że ma wśród swoich odbiorców partnerów, którzy w ostatnich sześciu miesiącach potrafili przeciągać płatności o ponad 60 dni.