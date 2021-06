W GDDKiA twierdzą, że trwają poszukiwania rozwiązań, które miałyby złagodzić kłopoty z rosnącymi cenami. – Zaczęliśmy analizować możliwość zastępowania elementów stalowych tańszymi kompozytami. To byłby wentyl bezpieczeństwa na wypadek dalszych wzrostów cen. Zastępcze materiały byłyby dopuszczone w dokumentacji przetargowej – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. Zaznacza, że w budownictwie wykorzystuje się już np. kompozytowe pręty zbrojeniowe. Ich producenci twierdzą, że są one nie tylko tańsze, lecz także mocniejsze od elementów stalowych. Drogowcy dodają, że będą szukać także innych możliwych rozwiązań, które mogłyby zastąpić stal. W połowie czerwca ma o tym dyskutować rada naukowa przy GDDKiA. Jej przewodniczący prof. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów potwierdza w rozmowie z DGP, że na budowach dróg zbrojenie różnych obiektów z powodzeniem można by wykonywać z elementów kompozytowych zamiast z prętów stalowych. – Na razie jest za to mało prawdopodobne, by większe konstrukcje mostowe, które teraz wykonuje się ze stali czy betonu, można było budować na szerszą skalę z innych materiałów. Jedynie nieduże mosty czy kładki dla pieszych można wykonać z drewna klejonego – zaznacza prof. Rymsza. W GDDKiA słyszymy, że drewno jako element konstrukcyjny budowli inżynieryjnych wraca do łask np. w Skandynawii.

Jest też szansa na inne ułatwienia dla branży. Chodzi o kwestię niezwykle wyśrubowanych wymogów odnośnie do piasku służącego do wytwarzania betonu, np. tego układanego na drogach. GDDKiA wymaga teraz, by piaski spełniały najwyższe normy i uzyskały odpowiednie certyfikaty po przebadaniu w laboratoriach. Wszystko po to, by nie dochodziło do zjawiska tzw. raka betonu, czyli pękania nawierzchni, które może wystąpić, jeśli do cementu dosypie się zły materiał. Wykonawcy skarżą się jednak, że spośród 300 krajowych złóż piasku nowe wymagania spełnia jedynie kilkanaście. W efekcie jest duży problem z dostępnością odpowiedniego materiału. Czasem trzeba go wozić na plac budowy nawet po 300–400 km. – Problem narasta, szczególnie w regionach, gdzie prowadzone są szerokie fronty robót przez kilku generalnych wykonawców. Firmy rywalizują o te same zasoby, co powoduje lokalny wzrost kosztów, który nie był do przewidzenia na etapie przygotowywania ofert – przyznaje Wojciech Trojanowski z zarządu Strabaga.