W związku z intensywnym rozwojem sektora eCommerce, Poczta Polska aktywnie rekrutuje nowych pracowników do sortowni w Warszawie. Na kandydatów czeka kilkadziesiąt stabilnych miejsc pracy przy obsłudze paczek pocztowych. Rekrutacja jest także następstwem decyzji Zarządu o ograniczeniu skali zwolnień pracowniczych o ponad 50 proc. w stosunku do pierwotnych planów - podała spółka.

Wskazała, że po upływie I. kwartału br. i po analizie planowanych działań i trendów na rynku usług pocztowych zarząd spółki podjął decyzję o znacznym ograniczeniu skali planowanych zwolnień grupowych o ponad 50 proc. w stosunku do pierwotnych planów. "Skala zwolnień, ze wstępnie zakładanej redukcji, została ograniczona do jedynie 960 etatów. Zmiany w strukturze zatrudnienia, wynikające z konieczności dostosowania się do zmian w usługach, odbywają się m.in. poprzez rekrutacje wewnętrzne i przekwalifikowania" - dodała Poczta.

Jak zaznaczyła rzecznik prasowy Poczty Polskiej Justyna Siwek do obsadzenia jest kilkadziesiąt wakatów do warszawskiej sortowni przesyłek przy ul. Łączyny. Na chętnych czekają umowy o pracę i umowy zlecenia, również w niepełnym wymiarze godzin. Mile widziane jest posiadanie uprawnień w zakresie obsługi wózków widłowych lub prawo jazdy kat. B.

Dodała, że spółka zatrudnia także do sortowni we Wrocławiu i w Komornikach pod Poznaniem.

Według Siwek, Poczta ma ofertę pracy dla osób, które poszukują stałego zatrudnienia na cały etat oraz takich, które chcą łączyć naukę z pracą i szukają zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. "Oferujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a także szkolenia. Jesteśmy otwarci na osoby, które nie mają doświadczenia w tych branżach, ale są gotowe przekwalifikować się - podała.

Poczta przypomniała, że w planach nowej strategii spółki ujęte są inwestycje w nowoczesny park maszynowy – w tym zakup 3 automatycznych maszyn sortujących, w zakresie którego Poczta rozpoczęła i ogłosiła już postępowanie zakupowe.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia blisko 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.