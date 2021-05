– Mamy sporo pomysłów, jak zasypać lukę po spadku dochodów odsetkowych. To m.in. ubezpieczenia czy Automarket, który pokazał, że można zarabiać nie tylko na czystej bankowości, ale też na relacjach z klientami, którzy nam ufają – mówił wiceprezes banku Piotr Mazur. Po zapowiedzianej przez długoletniego szefa PKO BP Zbigniewa Jagiełły rezygnacji ze stanowiska, do czasu powołania nowego szefa zarządu, to on ma przewodzić jego pracom.