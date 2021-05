Jak ostrzega MF , firmy korzystające z takiego rozwiązania nie tylko finalnie i tak będą zmuszone do opłacenia VAT w kraju, ale mogą stracić jeszcze więcej. Uchybienie może spowodować np. cofnięcie prawa do odliczenia VAT.

Znane wcześniej problemy dotyczące branży taksówkarskiej nie zniknęły po wprowadzeniu tzw. lex Uber. Dowodzą tego dane z Warszawy – największego rynku taxi w kraju. Jak podaje stołeczny ratusz, liczba nadużyć na rynku taksówkarskim pozostaje na stosunkowo stałym poziomie. Od stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. przeprowadzono 348 czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 155 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Okazuje się zatem, że odnotowano je w prawie 45 proc. kontroli. To odsetek minimalnie większy niż w ubiegłym roku, gdy podczas 1207 czynności sprawdzających stwierdzono 502 uchybienia (co daje 42 proc.). Od początku roku do końca kwietnia 87 kierowców wykonywało transport drogowy osób bez licencji, podszywając się pod warszawskie taksówki. Wśród nich 25 osób nie miało uprawnień do kierowania pojazdami, a 19 kierowców (obcokrajowców) legitymowało się fałszywym prawem jazdy, z czego jeden był poszukiwany. W tym samym okresie prezydent miasta wydał 42 ostrzeżenia i 36 decyzji cofających licencję na transport drogowy osób samochodem osobowym i taksówką.