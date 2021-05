W tym miesiącu brytyjskie Biuro ds. Poważnych Nadużyć Finansowych wszczęło śledztwo przeciwko GFG w sprawie nieuczciwego handlu i prania pieniędzy. To odstrasza podmioty, które były gotowe podać grupie pomocną dłoń. Firma White Oak, która zgodziła się pożyczyć ok. 200 mln funtów australijskiej filii spółki, po ogłoszeniu działań śledczych odcięła się od współpracy z GFG. Oświadczenie wycofano, ale dalsze finansowanie stoi pod znakiem zapytania. Grupa rozgląda się też za nabywcą dwóch zakładów we Francji w Ascoval i Hayange, ponieważ nie powiodła się próba ich refinansowania. Problemy ma także luksemburska huta w Dudelange – część załogi odesłano do domu, inni pracują w niepełnym wymiarze godzin.