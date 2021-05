W najbliższym czasie dojdzie do zmiany na stanowisku szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na nasz region. Jak wynika z informacji DGP, nowym dyrektorem na Europę Środkową i kraje bałtyckie będzie Elisabetta Falcetti. Przez wiele lat pracowała w EBOiR jako ekonomistka. Obecnie jest dyrektorem ds. gospodarki sektorowej i polityki w Departamencie Ekonomii, Polityki i Zarządzania (Economics, Policy and Governance).

Falcetti zajmie miejsce, które zwolni Grzegorz Zieliński (awansuje na inne stanowisko dyrektorskie). Jego poprzedniczką była z kolei Lucyna Stańczak-Wuczyńska, która potem objęła stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za sektor finansowy w naszym regionie (jest też członkiem rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska). Wcześniej na czele polskiego biura stały Małgorzata Kołakowska (późniejsza prezes ING Banku Śląskiego) i Irene Grzybowski, która w połowie pierwszej dekady XXI w. przeszła z EBOiR do Pekao.

– Trzeba pamiętać, że lokalne biuro nie jest samodzielne. To jest w większym stopniu pośrednik, organizator – mówi osoba w przeszłości związana z bankiem.

Czy kierowanie takim biurem przez obcokrajowca to zaskoczenie? Niekoniecznie. Tak jest w większości placówek EBOiR. Dotąd to Polska była wyjątkiem. Wśród ostatnich nominacji jest Włoch Matteo Colangeli, który został szefem banku na Bałkany Zachodnie, zastępując Węgierkę Zsuzsannę Hargitai, która z kolei została nową dyrektor zarządzającą w regionie Azji Centralnej.

Miniony rok przyniósł realizację przez EBOiR w Polsce 26 projektów o wartości 789 mln euro. Rok wcześniej były to 833 mln euro. Pod względem nowych projektów w ubiegłym roku wyprzedzały nas zarówno Turcja (blisko 1,7 mld euro), jak i Ukraina (812 mln euro).

Ze sprawozdania banku wynika, że w ubiegłym roku Polska była drugim co do wielkości „pożyczkowym” klientem EBOiR. Jego zaangażowanie u nas wynosiło niemal 2,3 mld euro. W przypadku lidera – Turcji – było to 4,7 mld euro. Tam jednak wartość portfela zmalała o ponad 270 mln euro. U nas był wzrost o podobną kwotę. W 2020 r. pod względem kredytowego zaangażowania banku wyprzedziliśmy Ukrainę. Sprawozdanie banku wskazuje także, że inwestycje w akcje i udziały w Polsce miały w końcu ubiegłego roku wartość 716 mln euro wobec 652 mln euro rok wcześniej. Tu nasz kraj również jest na drugim miejscu – tym razem za Rosją.