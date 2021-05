‒ Pomysł polega na oferowaniu usług z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. Chcemy pomagać w powrocie do zdrowia osobom, które przeszły COVID-19, ale też tym po urazach, otyłym, z cukrzycą czy pacjentom kardiologicznym. Dysponujemy odpowiednią do tego infrastrukturą – mówi Napiórkowski.

O tym, że ta inicjatywa może się sprawdzić, są przekonani właściciele klubów. ‒ Program jest obiecujący, bo rośnie świadomość związku aktywności fizycznej ze zdrowiem . Przed pandemią w klubach ćwiczyło ok. 8 proc. populacji, co jest wskaźnikiem trzykrotnie niższym niż czołówka europejska. Nasz sektor od lat jest na światowym poziomie jeśli chodzi o infrastrukturę, jak i czynnik ludzki – tłumaczy Mikołaj Nawacki, prezes zarządu Calypso Fitness.

Gotowość i infrastruktura to jednak za mało. Kluby muszą spełnić jeszcze wymogi tzw. placówki medycznej, gdyż w planach jest stała współpraca z NFZ ‒ wykonywanie usług w ramach kontraktów. Jak dowiedział się DGP, trwa ustalenie terminu spotkania Polskiej Federacji Fitness z funduszem. ‒ Mamy nadzieję, że dojdzie do niego przed wakacjami. Sezon letni to dobry moment na dogranie szczegółów i inwestycje. Chcielibyśmy, by w nowej odsłonie kluby zaczęły funkcjonować jesienią – mówi Tomasz Napiórkowski. NFZ nie skomentował sprawy.

No i jest jeszcze jeden aspekt – wyceny świadczeń, które nie są wysokie. Dotyczy to zwłaszcza tych przewidzianych dla pacjentów pocovidowych. Może się więc okazać, że gra nie będzie warta świeczki. Co nie znaczy, że kluby powinny rezygnować z pomysłu. ‒ Mogą świadczyć usługi na innych zasadach, np. poprzez wynajęcie powierzchni fizjoterapeutom z zarejestrowaną praktyką – podpowiada Dominika Kowalczyk. To pozwoli pozyskać dodatkowych klientów. Zwiększy też dostęp do usług, czego oczekują pacjenci.