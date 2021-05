unijne obowiązki już od jutra

Obecnie obowiązujące prawo na rynku wyrobów medycznych nie zmieniało się przez niemal 30 ostatnich lat. Archaiczność rozwiązań, różnice w obowiązujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przepisach oraz brak dostosowania prawa do postępu technologicznego prowadziły do licznych problemów interpretacyjnych oraz hamowały rozwój podmiotów działających w tym sektorze. Dodatkowym problemem był brak skutecznych narzędzi prawnych, które zapewniłyby organom regulacyjnym nadzór nad rynkiem. Z tego powodu Komisja Europejska zdecydowała się na opracowanie nowych aktów prawnych i ujednolicenie stosowania prawa na obszarze wspólnoty. Wynikiem tych prac było opracowanie rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 117, s. 1; dalej: MDR) oraz rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2017/746 z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.Urz. UE z 2017 r. L 117, s. 176; dalej: IVDR). Pierwsze z tych rozporządzeń – MDR ‒ zaczyna być stosowane już 26 maja 2021 r. Dzień ten można uznać za rewolucję w systemie prawa na rynku wyrobów medycznych. Bezpośrednim skutkiem rozporządzenia będzie zwiększenie wymagań regulacyjnych dla wszystkich podmiotów gospodarczych funkcjonujących na europejskim rynku wyrobów medycznych. Nowe obowiązki zostaną zatem nałożone m.in. na producentów wyrobów medycznych, ich importerów oraz dystrybutorów, a także takie podmioty jak autoryzowani przedstawiciele czy zestawiający albo sterylizujący systemy lub zestawy zabiegowe. W artykule omawiamy obowiązki tylko tych podmiotów, które klasyfikowane są jako dystrybutorzy wyrobów medycznych.

W celu określenia, czy przepisy mogą dotyczyć konkretnego podmiotu gospodarczego, należy w pierwszej kolejności zidentyfikować, czy ma on w swojej ofercie wyroby medyczne. Aby zrozumieć, jak powszechnie spotykane są to produkty, wystarczy wskazać, że medyczne maseczki chirurgiczne stosowane obecnie w celu ograniczenia transmisji wirusa są właśnie wyrobem medycznym. Samo diagnozowanie w kierunku wirusa SARS-CoV-2 odbywa się również za pomocą wyrobów medycznych – w tym przypadku wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Również w procesie szczepień wykorzystywane są wyroby medyczne, którymi są strzykawki czy igły do nich. Status wyrobu medycznego może mieć też np. oprogramowanie w telefonach, które pomaga w diagnozowania stanu zdrowia . Są nimi również prezerwatywy i inne produkty antykoncepcyjne.

Wyrobem medycznym z funkcją pomiarową są np. wagi stosowane do celów medycznych. Co istotne, zastosowanie wyrobów medycznych wykracza czasami poza funkcje związane ściśle z ochroną zdrowia . Wyrobami medycznymi są bowiem również niektóre produkty, których funkcją jest poprawa wyglądu, czyli np. kwas hialuronowy wykorzystywany do wypełniania ust czy implanty piersi stosowne w ramach zabiegów medycyny estetycznej.

Co szczególnie istotne, obrót wyrobami medycznymi jest wolny. Oznacza to, że mogą być sprzedawane przez każdego przedsiębiorcę bez wymogu uzyskiwania szczególnych zezwoleń, jak ma to miejsce np. w przypadku produktów leczniczych. Nie oznacza to jednak, że dystrybucja wyrobów medycznych podlega całkowitej, niczym nieograniczonej swobodzie. Nowe przepisy w rozporządzeniach MDR i IVDR wprowadzają wiele obowiązków, których muszą dopełnić dystrybutorzy. Posiadanie takich produktów w portfolio oznacza konieczność dostosowania się do nowych przepisów rozporządzeń unijnych.

Zgodnie z definicją z MDR „dystrybutor” oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób na rynku, do momentu wprowadzenia do używania. Innymi słowy, dystrybutorami są podmioty, które obracają produktem po wyprodukowaniu go przez producenta aż do momentu zakupu przez użytkownika końcowego. Jak wprost stanowią nowe rozporządzenia unijne, działalność dystrybutorów składa się z czynności obejmujących nabywanie, posiadanie i dostarczanie wyrobów. Co do zasady aktywność powinna ograniczać się do tego zakresu.