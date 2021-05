Nawet wybicie tak wielu zwierząt nie spowodowało zapaści na rynku – łączna produkcja w ubiegłym roku to ok. 1,3 mld sztuk. Ci, którym udało się utrzymać swoją produkcję, mogą liczyć na wyższe ceny. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu cena skupu drobiu rzeźnego (4,07 zł za 1 kg) była wyższa zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 1,9 proc.), jak i do kwietnia 2020 r. (o 21,9 proc.).

Jednak nie będzie to trwało wiecznie. – Wysokie ceny zachęcają rolników do zwiększania produkcji. I po pewnym czasie może się okazać, że ta zaczyna przewyższać zapotrzebowanie, co prowadzi do spadku cen – ocenia Jakub Olipra, ekspert ds. rynku rolnego i analityk w Credit Agricole. Tak było kilka lat temu, kiedy to w krajach Europy Zachodniej wykryto skażenie jaj fipronilem, co doprowadziło do silnego wzrostu cen jaj w Europie. Wówczas polscy producenci zwiększyli podaż, w konsekwencji po pewnym czasie ceny spadły poniżej poziomów obserwowanych przed aferą. – Tak może być i tym razem, choć efekt ten może zostać częściowo zniwelowany przez odbudowę popytu w gastronomii – dodaje Olipra.