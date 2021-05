Ekonomiści próbują spojrzeć w niej świeżym okiem na krótko- i długofalowe skutki życia w warunkach wyższego niż dotąd długu publicznego. Robią to – co najważniejsze – po nowemu. To znaczy bez popadania w liberalną histerię oraz stereotypy. Najciekawszym wnioskiem, do którego dochodzą, jest to, że wyższy dług publiczny może być poważną siłą zmniejszającą nierówności społeczne. Albo przynajmniej hamującą ich ciągłe zwiększanie w warunkach realnego kapitalizmu. Jeśli więc ktoś na poważnie traktował wszystko to, o czym pisali w ciągu ostatniej dekady Thomas Piketty i inni (że nierówności są zbyt duże i zagrażają społecznej spójności zachodnich społeczeństw, a nawet przetrwaniu demokracji) powinien spojrzeć na wzrost długu publicznego zdecydowanie łaskawszym okiem.