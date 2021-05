Ostatnie oświadczenie to kolejny wyraz poprawy relacji po zapoczątkowanym za prezydentury Donalda Trumpa konflikcie handlowym. W ramach polityki „America First” i ochrony rodzimego przemysłu prezydent postanowił w 2018 r. objąć dodatkowymi cłami stal i aluminium sprowadzane z Europy oraz Chin, Japonii i Turcji. Działania Waszyngtonu mocno uderzyły w europejski rynek, ale też doprowadziły do zawirowań na nim, gdyż produkty z Dalekiego Wschodu zamiast do Ameryki przypłynęły do Europy, a to obniżyło konkurencyjność lokalnych producentów i zwiększyło ich zapasy.