– To mniej istotne aktywa w perspektywie całości KGHM. Po wynikach półrocznych będziemy mieli więcej informacji na ten temat – mówił Paweł Gruza, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych.

Może wydawać się, że rekordowo wysokie ceny miedzi i bardzo dobre wyniki (KGHM w I kw. 2021 r. osiągnął największy zysk od 9 lat wynoszący 2,61 mld zł) powinny skłonić władze spółki do ponownego zastanowienia się nad ewentualnym zbyciem aktywów. Miedziowy gigant chce jednak wykorzystać moment i sprzedać je po możliwie wysokiej cenie. Tym samym możliwe, że zwróci się znaczna część dokonanej w 2012 r. inwestycji.

Dziś, pomimo dobrej koniunktury, aktywa zawodzą. W eksploatowanej rudzie jest mniej metalu, co powoduje wzrost kosztów. W 2011 r. osiągano tam odpowiednio 15,1 tys. i 17,1 tys. ton płynnej miedzi. W ubiegłym roku było to zaledwie 12,5 tys. i 5 tys. ton. Dodatkowo, w marcu br., KGHM po przeprowadzeniu testów na utratę wartości dokonał odpisu na Franke w wysokości 45 mln zł. Projekty nie osiągnęły efektu skali, a ich wyniki to zaledwie kropla w morzu, przy łącznej produkcji grupy wynoszącej tylko w I kw. br. 186 tys. ton.