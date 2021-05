Argument ten z powodzeniem można rozciągnąć na państwa: własnymi fabrykami czipów dysponują tylko najlepsi zawodnicy: USA, Korea Płd., Japonia, Tajwan, Chiny , w mniejszym stopniu Europa Zachodnia. To technologiczna superliga, o awansie do której marzymy i mówimy od dawna. Tak się jednak składa, że właśnie otworzyło się okienko transferowe.

Jasne, to porywanie się z motyką na słońce. Ale nie jesteśmy kompletnie pozbawieni argumentów. To prawda, że na dobrą sprawę branży półprzewodnikowej nigdy u nas nie było. Ale nasze uczelnie co roku wypluwają doskonałych inżynierów. Stać nas również na to, żeby taką inwestycję hojnie wspomóc finansowo.

Już słyszę głosy oburzonych widmem kłaniania się wielkiemu biznesowi, ale wierzcie mi, warto. Fabryka czipów to nie zakład produkujący papier toaletowy. Po pierwsze, kosztuje zbyt dużo, żeby ją zwinąć za parę lat (obecnie kwoty z łatwością przekraczają 10 mld zł). Po drugie, zapewniłaby dużo (przeciętnie więcej niż tysiąc, w porywach do 3 tys.) bardzo wartościowych miejsc pracy. Po trzecie, ci ludzie stanowiliby doskonały wkład w rozbudowę kapitału ludzkiego tutaj, nad Wisłą. Po czwarte, taki zakład mógłby stanowić zalążek większego hubu półprzewodnikowego.

Takie historie w naszej części Europy już się zdarzały. Na początku wieku Niemcom udało się ściągnąć AMD (dzisiaj jest to GlobalFoundries) do Drezna, a nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że b. NRD ma z półprzewodnikami jeszcze mniej wspólnego niż my teraz (chociaż oczywiście branża istniała w Niemczech Zachodnich). Wysupłali wówczas ok. 1,5 mld dol. w ulgach, gwarancjach i pożyczkach. Awans do superligi kosztuje. Ale to już chyba najwyższa pora.