Wielomiliardowe inwestycje w energetykę to okazja, aby wzmocnić siłę polskich producentów i stworzyć nowe miejsca pracy. To jeden z wniosków płynących z debaty „Patriotyzm Gospodarczy: jak plany inwestycyjne spółek Skarbu Państwa mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego?”

Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie, czym jest patriotyzm gospodarczy. – Dla mnie to zestaw działań, które zmierzają do tego, aby wzmocnić naszą polską obecność w gospodarce – powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak zaznaczył, rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął bardzo systematyczną pracę nad odbudową polskiej własności nie tylko poprzez repolonizację. Wicepremier zwrócił przy tym uwagę na wspieranie małych i średnich firm przez duże podmioty gospodarcze z udziałem własnościowym Skarbu Państwa, np. przez PKN Orlen.

– Szacowana wartość inwestycji do 2050 r. potrzebna do przeprowadzenia skutecznej transformacji to ok. 200 mld euro. Dzisiaj stoimy przed ponowną ogromną szansą wykreowania silnych podmiotów poprzez kierowanie tego strumienia pieniędzy do producentów polskich – powiedział Paweł Strączyński, prezes TAURON Polska Energia SA. I apelował, aby wykorzystać ten potencjał inwestycyjny w naszej energetyce do wybudowania silnych polskich podmiotów, które będą w stanie konkurować na rynku międzynarodowym.