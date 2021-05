Wcześniej bank przewidywał, że w II kw. z uwagi na efekt niskiej bazy konsumpcja wzrośnie o 7,1 proc. Teraz spodziewa się, że będzie lepiej. Choć zdaniem eksperta na gospodarkę nie wpłynie efekt odłożonego popytu. – Nie przewidujemy, że odegra on znaczącą rolę. Może dotyczyć gospodarstw domowych o dużych dochodach, które faktycznie miały wymuszone oszczędności. Albo je zachowają, albo nabędą w dużej mierze dobra luksusowe. A to z kolei może sprawić, że będzie wzrastał import, który ma ograniczony wpływ na PKB – tłumaczy Jakub Borowski.

Jak podkreśla Sonia Buchholtz, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, zapowiedź uruchomienia branży gastronomicznej może pozytywnie wpłynąć na powrót do pracy części młodych ludzi, którzy dotychczas nie mieli okazji stać się jeszcze aktywni zawodowo. – To branża wyjątkowo atrakcyjna dla młodych, którzy mają problem z przejściem do innych sektorów – opowiada.

Na razie pozwolono na otwarcie lokali na zewnątrz. – Spora część restauratorów nie będzie mogła skorzystać z przywileju rządu ze względów technicznych bądź logistycznych. Będzie to niemożliwe bądź nieopłacalne – wskazuje Jarosław Walczyk, prezes Fundacji Klub Szefów Kuchni. Jak szacuje, z działalności na zewnątrz będzie mogło skorzystać ok. 60 proc. lokali. Nikt nie zdecyduje się bowiem na otwarcie, jeśli dostępna przestrzeń pozwala na umieszczenie na zewnątrz zaledwie jednego czy dwóch stolików.

Z optymizmem rządowe plany przyjęły natomiast galerie handlowe. – Mamy nadzieję, że powrót klientów do zakupów tradycyjnych będzie przynajmniej tak optymistyczny, jak miało to miejsce w lutym, kiedy zniesiono trzeci lockdown. Wówczas odwiedzalność szybko wróciła do bezpiecznego poziomu 70–80 proc. w porównaniu z wynikami sprzed pandemii – przyznaje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający w Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

Otwarcie takich miejsc to szansa też dla sektora produkcji spożywczej, który dotychczas miał problemy ze zbytem. – W czasie lockdownów i ograniczeń kategorie impulsowe, jak batony, rogaliki, gumy do żucia czy energetyki, miały problem z utrzymaniem dotychczasowej dynamiki wzrostu – przyznaje Marek Moczulski, prezes Unitopu, producenta sezamków i chałwy.

Otwarcie to również dobra wiadomość dla sprzedających meble i materiały budowlane. Jak wylicza Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, w sklepach powyżej 2 tys. mkw. miesięcznie sprzedaje się meble za około 700 mln zł. Tam każdy tydzień to straty rzędu 175 mln zł. Wartość produkcji sprzedanej mebli w 2020 r. wyniosła 50,6 mld zł, czyli o 0,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Budowlanka deklaruje, że również nie straciła na lockdownie. – Branża producentów chemii budowlanej i materiałów do wykańczania wnętrz nie została poturbowana przez COVID-19, a w przypadku niektórych podsektorów wręcz był to dobry okres na skutek wzrostu liczby remontów i nowych inwestycji – ocenia Paweł Kisiel, prezes Grupy Atlas.