"W tej chwili najważniejsze jest to, żebyśmy się wszyscy szczepili, przestrzegali dalej tych rygorów sanitarnych. Jeżeli akcja szczepień będzie rozwijać się w dotychczasowym tempie, to od początku maja rozpoczniemy zakrojone już na szeroką skalę odmrażanie całej gospodarki, tak żeby od czerwca wszystkie branże gospodarce, na czele z turystyką i gastronomią, mogły już funkcjonować całkowicie swobodnie" – powiedział Gowin na konferencji prasowej w czwartek w Lublinie.

Zdaniem wicepremiera odmrażanie gospodarki powinno się zacząć "zaraz po długim majowym weekendzie". W pierwszej kolejności według Gowina powinno to dotyczyć handlu i usług. "Uważam, że tutaj obostrzenia powinny całkowicie zniknąć. Natomiast w trakcie maja, w zależności od tempa spadku poziomu zachorowań, tempa szczepień, uważam, że należy udostępnić - zwłaszcza dla osób zaszczepionych - usługi turystyczne, gastronomiczne, należy otworzyć kluby fitness" – powiedział wicepremier.

"Mam nadzieję, że turystyka, gastronomia, kluby fitness, a więc te branże, które są dotknięte najostrzejszymi ograniczeniami, będą mogły swobodnie zacząć funkcjonować od początku czerwca" – dodał.

Na pytanie, czy osoby zaszczepione mogłyby już w maju korzystać np. z restauracji, Gowin odpowiedział, że będzie to dyskutowane w rządzie, ale on sam jest "zdeklarowanym zwolennikiem takiego rozwiązania".

"Musimy wszyscy okazać solidarność z przedsiębiorcami, z reprezentantami tych branż. To jest polski kapitał. Jeśli chodzi o turystykę i gastronomię, to są często prężnie rozwijające się do roku 2020 firmy rodzinne i uważam, że skoro ktoś jest już po podwójnym szczepieniu, jest w pełni bezpieczny, nie może się sam zarazić ani zarazić innych, to tego typu osoby, z odpowiednimi certyfikatami, powinny móc zacząć korzystać z usług turystycznych i gastronomicznych" – powiedział wicepremier.

Jak podkreślił, nad tego typu rozwiązaniami dyskutuje się lub wprowadza je w różnych krajach Unii Europejskiej czy świata i wymagają one m.in. odpowiedniego oprzyrządowania informatycznego. "Moim zdaniem uruchomienie takich certyfikatów jest możliwe mniej więcej od połowy maja" – dodał wicepremier.

Gowin był gościem Lubelskiego Forum Gospodarczego zorganizowanego w Wyższej Szkole Innowacji i Ekonomii w Lublinie. Forum poświęcone było sprawom gospodarczym Lubelszczyzny. W kilku panelach dyskusyjnych rozmawiano m.in. o specyfice przedsiębiorczości w woj. lubelskim, rosnącej roli szkolnictwa zawodowego na potrzeby rynku pracy, komercjalizacji badań naukowych oraz o "zielonej energii" jako szansie na rozwój regionu. Podczas Forum tytuł Profesora Honoris Causa Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymał były minister finansów, wiceprezes Banku PKO S.A. Jerzy Kwieciński.