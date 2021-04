Z kolei na 17 maja planowane jest zezwolenie na spożywanie posiłków w lokalach gastronomicznych. Jak szacuje Brytyjskie Stowarzyszenie Piwa i Pubów, pozwoli to odblokować te 60 proc. branży, które nie ma warunków, by przyjmować gości na zewnątrz. To będzie również czas ograniczonego wpuszczania widowni do kin i teatrów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rząd chce znieść wszystkie obostrzenia 21 czerwca.