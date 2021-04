KNF nakazała połączenie na podstawie wprowadzonego przed kilku laty na nowo do ustawy – Prawo bankowe przepisu, który określano jako „bank za złotówkę”. Zastosowano go również na początku ub.r. na potrzeby przyłączenia banku w Dołhobyczowie przez Powiatowy BS w Zamościu. To również zrzeszenie BPS. W ub.r. miały tam miejsce jeszcze dwie fuzje banków w parach. Kolejna wydarzyła się w marcu br.

Sektor spółdzielczy cierpi na te same bolączki, co banki komercyjne. Podstawowy problem to niemal zerowe stopy procentowe, które oznaczają spadek podstawowego źródła dochodów – z różnicy w oprocentowaniu depozytów i kredytów. Na poziom kosztów wpływają wymogi regulacyjne – w małych bankach są one bardziej dotkliwe. Na korzyść banków spółdzielczych działa to, że jako niewielkie instytucje nie płacą podatku bankowego. Stosują też inne zasady rachunkowości niż banki komercyjne, co w ub.r. pozwoliło im tworzyć mniejsze rezerwy kredytowe.