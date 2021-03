PGE i Enea mają ok. 80-proc. udział węgla (kamiennego i brunatnego) w swoich aktywach wytwórczych. Dlatego mocno dotykają ich rosnące ceny pozwoleń na emisje CO2. Na zeszłotygodniowej konferencji wynikowej wiceprezes PGE Paweł Strączyński mówił, że jeśli nic się nie zmieni, to dalej będą rosły ceny energii wytwarzanej z węgla, co pociągnie za sobą dalszy wzrost importu prądu – w 2020 r. wzrósł on o 25 proc. ‒ W najczarniejszym scenariuszu może to doprowadzić do niekontrolowanego wygaszania wszystkich aktywów konwencjonalnych w Polsce i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju ‒ alarmował.