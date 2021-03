– Nie ma planów żadnej dużej tarczy, a raczej kontynuacji obecnych działań, choć z możliwymi modyfikacjami – podkreśla jeden z naszych informatorów. To oznacza, że przesądzone jest, że Tarcza Finansowa, za którą odpowiada PFR , zostanie wydłużona na kwiecień. Już zaczęły się nieoficjalne konsultacje rozporządzeń wydłużających tę formę pomocy. To koszt kolejnych ok. 5 mld zł. Korekta dotyczy sklepików szkolnych, które są w wielkich tarapatach. Ewentualne modyfikacje tarczy mogą iść w dwóch kierunkach. Przede wszystkim to dodanie nowych kodów PKD, ale dziś ważniejszy kierunek to rozbudowanie pomocy dla gastronomii – branża działa wyłącznie na wynos. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to bon żywnościowy. Pracodawcy mogliby ufundować posiłki i nie byłyby od tego płacone PIT i ZUS. – Chodzi o to, by pracodawcy zamawiali posiłki na wynos dla pracowników, by stworzyć większy popyt – mówi nasz rozmówca. Dziś istnieje możliwość zakupu posiłków dla pracowników, ale jest ona mocno ograniczona i wynika z charakteru pracy, np. dużego wysiłku fizycznego.