– Staliśmy się europejskim zagłębiem produkcyjnym i jesteśmy numerem jeden w całej Unii Europejskiej. Lockdown i to, że nasi klienci zostali w domach, faktycznie nam sprzyja i odbieramy teraz premię za wcześniejsze inwestycje unowocześniające fabryki. To już nie te czasy, gdy z Zachodu do Polski sprowadzano stare taśmy produkcyjne. Mamy bardzo nowoczesne zakłady w niczym nieustępujące tym zagranicznym. Problemem w kolejnych miesiącach może być jednak coraz większy deficyt surowców, m.in. stali – wskazuje Wojciech Konecki, prezes związku pracodawców AGD Applia. Obawy wydają się uzasadnione, zważywszy na to, że spadła produkcja surowej stali, wyrobów walcowanych (również ok. 10 proc.), a także blach – zarówno grubych, jak i cienkich (obie kategorie o ponad 3 proc.).