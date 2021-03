Tu jednak jest spory problem – według ubiegłorocznych danych ACEA w ciągu ostatnich trzech lat liczba punktów ładowania w państwach UE wzrosła do blisko 200 tys., z czego zaledwie jeden na siedem z nich pozwala robić to szybko. Tymczasem branża i ekolodzy szacują, że by nadążyć za rosnącym popytem, potrzeba miliona punktów do 2024 r. i kolejne 2 mln do 2029 r. To warunek, by elektryczne auta dotarły pod strzechy. Dziś ich nabywcami są głównie firmy chcące przekonać do siebie klientów swoją troską o klimat oraz najzamożniejsi Europejczycy, dla których zielone auto jest kolejnym motoryzacyjnym eksperymentem. Problemem jest też to, że popyt wymyka się unijnej polityce spójności, bo to bogate państwa Europy Zachodniej kupują najwięcej e-aut i instalują najwięcej stacji ładowania. Szanse na to, że pozostałe kraje dotrzymają im kroku, są niewielkie.