Jak podkreśla, zmiana oferowanych usług na profil medyczny to nie obchodzenie prawa , by spełniać wymogi zaostrzających się restrykcji w czasie COVID-19, lecz faktyczne wejście w nowy obszar działalności. Dlatego obiekty tego typu zatrudniają specjalistyczny personel medyczny, również zagraniczny. – By przygotować hotel do usług medycznych, konieczne są zmiany organizacyjne. Trzeba nawiązać współpracę z zakładami opieki leczniczej czy też samemu stworzyć centra medyczne, zatrudnić fizjoterapeutów, psychologów, balneologów itp. Jednak z oczywistych względów tylko część hoteli może się tak zaadaptować do nowych warunków – to najczęściej ośrodki ulokowane w zacisznych, otoczonych zielenią miejscach bądź miejscowościach uzdrowiskowych. Trudno, aby na taką aktywność przestawiły się przedsiębiorstwa działające w miastach – mówi.