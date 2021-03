– To efekt zamknięcia w związku z pandemią restauracji i sektora food service, dostarczającego posiłki do placówek oświatowych czy publicznych w całej UE . Tymczasem to główni odbiorcy polskiego drobiu. W ujęciu wolumenowym eksport mięsa drobiowego zanotował wzrost na poziomie 1,6 proc. rok do roku, jednak odbyło się to kosztem niższych cen. Na eksport trafia około 50 proc. produkcji, z czego trzy czwarte właśnie do krajów europejskich – wyjaśnia dr Magdalena Kowalewska, analityk sektora food & agri w Banku BGŻ BNP Paribas, dodając, że producenci szczególnie mocno odczuli lockdown w Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Do tych krajów kierowana jest bowiem największa część produkcji przeznaczonej na eksport. Udział Niemiec stanowi 25 proc., a Wielkiej Brytanii – 16 proc. Na trzeci miejscu jest Holandia, do której trafia 9 proc. polskiego drobiu.