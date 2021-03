Od środy ubezpieczyciele i firmy inwestycyjne mają obowiązek publicznie spowiadać się z podejścia do problemu zrównoważonego rozwoju: powinni publikować strategie dotyczące wpływu ich decyzji inwestycyjnych na środowisko, kwestie społeczne czy zarządzanie, oceniać ryzyko dla środowiska i uwzględniać te czynniki w wynagrodzeniach.

Obowiązek nakłada przyjęte jeszcze jesienią 2019 r. unijne rozporządzenie. Wskazano w nim 10 marca br. jako datę publikacji informacji dotyczących wpływu decyzji inwestycyjnych na kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. Na razie na ogólnym poziomie. Za kilka miesięcy zaczną obowiązywać bardziej szczegółowe wymogi. Czasu więc na przygotowanie informacji firmy ubezpieczeniowe, banki, domy maklerskie czy TFI miały aż nadto. Problem w tym, że dane publikowały w ostatniej chwili. Niektóre wczoraj – jeszcze w ciągu dnia. – My zajęliśmy się sprawą kilka tygodni temu. Późno, ale gdy zwróciliśmy się z pytaniami do naszych partnerów, okazało się, że wielu z nich było jeszcze za nami – tłumaczy się DGP jeden z bankowców.

Duża część firm przyznaje wprost: kwestie środowiskowe nie są dla nich priorytetem. „Obecnie spółka nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju” – informuje TUnŻ Warta.

BNP Paribas Bank Polska uważa się za lidera „zielonej transformacji” w naszym kraju. Problem w tym, że jak zapowiada, dopiero od lipca „zamierza brać pod uwagę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia doradztwa inwestycyjnego główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju, czyli dla kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu”. Tłumaczy: nie ma jeszcze przepisów, na podstawie których mógłby sformułować odpowiednie strategie.

Dla części firm rozporządzenie będzie pretekstem do przyjęcia polityki środowiskowej. Tak deklaruje życiowa część grupy PZU. „Mając na uwadze ważność tematyki zrównoważonego rozwoju oraz zmiany klimatu, a także ich znaczenie dla branży finansowej, PZU Życie SA planuje przyjąć strategię zrównoważonego rozwoju” – wskazuje w swojej informacji.

„Z uwagi na profil i rodzaje funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz rodzaje portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, identyfikacja ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie będzie, co do zasady, stanowić podstawy podjęcia negatywnej decyzji co do dokonania potencjalnej inwestycji, jak również stanowić wyłącznej podstawy do zbycia już posiadanych aktywów” – to informacja przekazana przez TFI należące do Polskiego Funduszu Rozwoju.