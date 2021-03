Inna hipoteza wskazuje na przesunięcie popytu. Ci, którzy zamierzali kupić nową pralkę czy kanapę, zrobili to już w ubiegłym roku, a w podjęciu decyzji mógł im pomóc m.in. niższy VAT. Niemiecki rząd zdecydował się wtedy czasowo obniżyć stawkę podatku, by pobudzić popyt. Faktem jest, że równolegle z obniżką spadły też ceny niektórych artykułów, w tym wyposażenia domów. Widać to indeksach cen, np. jeszcze w maju średnie ceny pralek i zmywarek były o 5,7 proc. niższe niż w 2015 r. (bo taki punkt odniesienia dla porównań przyjmuje Destatis), ale już w lipcu aż o 8,1 proc. Obniżony VAT obowiązywał do końca ubiegłego roku, w styczniu przywrócono jego standardowe stawki i ceny znów wzrosły. Choć nie ma na to twardych dowodów, to być może dlatego konsumenci przyspieszali decyzje o zakupach. Podbiło to wynik w 2020 r., ale zaniża go obecnie.