Według KUKE styczniowe tąpnięcie mogło być efektem utrudnień na granicach między Wielką Brytanią a Unią Europejska, ale bardziej prawdopodobna teoria mówi o naturalnym odreagowaniu po bardzo dobrym końcu 2020 r. Wtedy eksport na Wyspy był ponadprzeciętnie dobry. Dlaczego? Wielu polskich eksporterów wysyłało towary wcześniej, na zapas, obawiając się – przy braku porozumienia między Londynem a Brukselą, które osiągnięto dopiero w końcu roku – tzw. twardego brexitu. Zwraca na to uwagę również Polski Instytut Ekonomiczny. Z danych, które przytacza, wynika, że wartość sprzedaży z Polski do Wielkiej Brytanii z ostatnich dwóch miesiącach 2020 r. zwiększyła się o 11,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. PIE podkreśla, że w ciągu ostatnich pięciu lat przeciętnie w listopadzie i grudniu eksport do Wielkiej Brytanii rósł w tempie 1,3 proc. rocznie. Wynik z końca roku był też lepszy od średniej dynamiki dla całego eksportu w ostatnich pięciu latach. Co zdaniem ekonomistów instytutu wskazuje, że polskie firmy i ich brytyjscy kontrahenci próbowali zdążyć przed brexitem, gdyż obawiali się, że bezumowny brexit może oznaczać przywrócenie wysokich ceł.