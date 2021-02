Prawie połowa brytyjskich firm eksportujących swoje towary na rynek Unii Europejskiej ma kłopoty z dostosowaniem się do zmian zasad w handlu towarami ze wspólnotą po ostatecznym rozwodzie Londynu z Brukselą – wynika z badań przeprowadzonych w połowie lutego przez British Chambers of Commerce. Może to mieć poważne konsekwencje dla biznesu na Wyspach: aż jedna czwarta eksporterów albo w ogóle zamierza zrezygnować z handlu z Unią, albo poważnie go ograniczyć. Przedsiębiorcy, dla których wymiana z kontynentem była do tej pory istotną częścią działania, poważnie rozważają przeniesienie interesu na terytorium UE