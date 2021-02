Dotychczasowe zamknięcia trwały w sumie 15 tygodni. Czyli niemal jedną trzecią roku. Pomoc ze strony rządu dostali tylko najemcy, którzy ogłosili abolicję czynszową na czas zamknięcia obiektów. To oznacza, że zarządcy obiektów musieli dokładać z własnych pieniędzy do działalności. Głównie do rat kredytowych, które w większości są płacone z czynszów. Koszt abolicji został wyceniony na 3 mld zł.

‒ W ostatnim tygodniu w skali całej sieci liczba klientów była niższa średnio o 10 proc. ‒ mówi Bożena Gierszewska-Mroziewicz, dyrektor zarządzająca Neinver w Polsce, dodając, że w tej sytuacji branża potrzebuje kilku, jak nie kilkunastu miesięcy nieprzerwanej pracy, by wrócić do kondycji i wysokości wskaźników sprzed pandemii.

Centra musiały się zgodzić na rabaty w czynszach, by utrzymać dotychczasowych najemców. To kosztowało je kolejne 2 mld zł.

‒ Straty właścicieli obiektów to w sumie 5 mld zł, czyli ok. 45 proc. rocznych przychodów. Wynajmującym zaczyna brakować pieniędzy. Sfinansowanie kosztów kolejnych ograniczeń epidemicznych może być więc problemem – mówi Agata Samcik, dyrektor ds. komunikacji w Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

Międzynarodowe agencje nieruchomości pośredniczące w transakcjach między stronami przyznają, że obecne obniżki w czynszach sięgają średnio 20 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.- Przybywa sklepów, domagających się aby co miesięczne zobowiązania z tytuły wynajmu regulować tylko w oparciu o realizowane obroty a nie stałą stawkę czynszu. Przed pandemią na takie warunki mogli liczyć tylko najwięksi najemcy, jak Zara, H&M, czy LPP – tłumaczy Katarzyna Michnikowska, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku Colliers. Dlatego PRCH apeluje do rządu o wdrożenie symetrycznych programów pomocowych, wspierających zarówno najemców, jak i wynajmujących, choćby na wzór tych stosowanych w innych krajach europejskich. O czym mowa? Na przykład o rozwiązaniu z Litwy czy Czech, gdzie wprowadzono dofinansowanie do czynszów, co wspiera wszystkich dotkniętych skutkami lockdownu przedsiębiorców. Najemcy mogą je regulować, a wynajmujący spłacać swoje zobowiązania wobec instytucji finansujących.

Eksperci uważają, że kolejny lockdown może przyczynić się do fali bankructw lub sprzedaży obiektów handlowych. Na razie takie przypadki są sporadyczne i są splotem wielu różnych wydarzeń, a nie tylko pandemii. Mowa o bankructwie Sukcesji w Łodzi czy zamykaniu obiektów po byłych Realach, należących teraz do Auchan, czy obiektach Tesco, które wychodzi z Polski.

Taka sytuacja to konsekwencja wychodzenia najemców. Tylko w ubiegłym roku z rozwoju w naszym kraju zrezygnowało pięć marek, m.in. Camaieu, Salamander czy Promod. Inne rezygnują z mniej rentownych sklepów. Efektem jest wzrost pustych lokali. Na koniec 2019 r. współczynnik niewynajętej powierzchni sięgał 3,9 proc. Dziś to niemal 5 proc., co jest najwyższym poziomem od dekady. Do tego, jak zauważają eksperci, dłużej trwa komercjalizacja wolnych lokali, bo oczekiwania wynajmujących i najemców są bardzo rozbieżne. Nie sprzyja jej również wolniejszy napływ nowych sieci do Polski. W 2020 r., jak wynika z danych firmy badawczej CBRE, zadebiutowało 10 nowych firm, o osiem mniej niż w 2019 r.