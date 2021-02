Nie oznacza to, że wycofujemy pieniądze z banków. Stan środków na kontach gospodarstw domowych urósł w styczniu o kolejne 2,1 mld zł i o niecałe 5 mld przekracza 1 bln zł. Równocześnie rosną depozyty bieżące, które bez konsekwencji można wypłacić w dowolnym momencie. Zmiana struktury depozytów to konsekwencja niskich stóp procentowych. Po ubiegłorocznych obniżkach dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej (od maja ub.r. główna stopa NBP wynosi 0,1 proc.) banki komercyjne ścięły oprocentowanie lokat niemal do zera. A ostatnio wręcz zaczęły wycofywać tego typu produkty z oferty. Na taki krok zdecydowali się m.in. dwaj najwięksi gracze, kontrolowane przez państwo PKO BP i Pekao SA. Jeszcze niedawno można było otwierać lokaty na różne terminy – od jednego dnia do roku, czasem dwóch. Teraz pozostawiane są na ogół tylko najpopularniejsze lokaty – na trzy miesiące.